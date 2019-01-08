Московский «Спартак» расторг контракт сразу с тремя футболистами

Футбольный клуб «Спартак» в течение всего лишь четырех дней расторг контракт уже с четырьмя игроками. Во вторник, 8 января, на сайте «красно-белых» после интервью главного тренера Олега Кононова, назначенного на эту должность немногим более двух месяцев назад, опубликована краткая информация:

— ФК «Спартак-Москва» благодарит Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Еременко за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.

5 января «Спартак» расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым, который с 2017 года был одним из ключевых игроков в команде.

Как ранее сообщал Пятый канал, Олег Кононов возглавил московский «Спартак» 12 ноября. 52-летний специалист заменил на этом посту испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности наставника клуба после отставки Массимо Карреры.

На данный момент в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место с 28-ю очками.