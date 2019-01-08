Московский «Спартак» расторг контракт сразу с тремя футболистами

, 20:41 110

Всего лишь четыре дня назад клуб также прекратил сотрудничество с одним из ключевых игроков команды Александром Самедовым.

Фото: © РИА Новости/ Александр Вильф

Футбольный клуб «Спартак» в течение всего лишь четырех дней расторг контракт уже с четырьмя игроками. Во вторник, 8 января, на сайте «красно-белых» после интервью главного тренера Олега Кононова, назначенного на эту должность немногим более двух месяцев назад, опубликована краткая информация:

— ФК «Спартак-Москва» благодарит Ивелина Попова, Марко Петковича и Романа Еременко за время, проведенное в нашем клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере! — говорится в сообщении.

5 января «Спартак» расторг контракт с полузащитником Александром Самедовым, который с 2017 года был одним из ключевых игроков в команде.

Как ранее сообщал Пятый канал, Олег Кононов возглавил московский «Спартак» 12 ноября. 52-летний специалист заменил на этом посту испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности наставника клуба после отставки Массимо Карреры.

На данный момент в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место с 28-ю очками.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:39
Аэропорт «Хитроу» в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за беспилотника
21:29
Сын губернатора Калифорнии прервал инаугурационную речь отца и насмешил публику
21:15
«Билет в один конец»: Петербуржец отправил перед смертью отцу СМС из Камбоджи
20:59
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
20:41
Московский «Спартак» расторг контракт сразу с тремя футболистами
20:26
Число раненных при столкновении двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек
20:12
Видео: Путин пошутил, что не смог попасть в Эрмитаж
19:46
«Они гимнастикой занимались»: Соседка Перельмана о математике-затворнике
19:21
Криса Кельми кремировали в Москве
19:10
Климкин предложил навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России
18:50
«Абсолютно живая девочка»: продюсер Светланы Лободы рассказала о работе с певицей
18:35
Вдова убитого в Турции посла Карлова рассказала о судебном слушании в Анкаре
18:13
Почетный консул Бельгии жестоко избит во Львове
17:52
«Информационном вбросом» назвали в посольстве РФ новые публикации о Скрипалях
17:35
Сосед попавшего в плен к пиратам Андрея Свитина назвал его отзывчивым человеком
17:21
Путин потребовал назвать точные даты открытия культурных кластеров в регионах
16:54
«Завидуют!»: обнаженную блогершу из Казахстана поддержали в Брянске
16:34
Петербуржцы опасаются за жизнь математика Перельмана
16:16
«Чернокожие рабы, роскошь»: Интернет-сообщество обвинило Собчак в расизме
16:04
Каким будет курс доллара в 2019 году — прогноз эксперта

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама