«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов в субботу, 5 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон. После триумфального возвращения в начале 2017 года он стал одним из ключевых игроков, а его игра на поле помогла добиться победы на Чемпионате и Суперкубке России.

34-летний футболист признался, что ему грустно покидать родной клуб и он всегда будет помнить годы, проведенные в команде. Он поблагодарил руководство и болельщиков за то, что всегда его поддерживали. По словам Самедова самым памятным голом стал мяч, забитый в ворота «Анжи» вскоре после возвращения в «Спартак». Тогда «красно-белые» победили со счетом 1 - 0.

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