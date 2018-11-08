«Спартак» расторг контракт с футболистом Самедовым

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Воспитанник «красно-белых» дебютировал в основном составе команды в 2002 году и отыграл в сумме 109 матчей.

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

Московский «Спартак» и полузащитник Александр Самедов в субботу, 5 января, расторгли трудовой договор по соглашению сторон. После триумфального возвращения в начале 2017 года он стал одним из ключевых игроков, а его игра на поле помогла добиться победы на Чемпионате и Суперкубке России.

34-летний футболист признался, что ему грустно покидать родной клуб и он всегда будет помнить годы, проведенные в команде. Он поблагодарил руководство и болельщиков за то, что всегда его поддерживали. По словам Самедова самым памятным голом стал мяч, забитый в ворота «Анжи» вскоре после возвращения в «Спартак». Тогда «красно-белые» победили со счетом 1 - 0.

Ранее Пятый канал сообщал, что легендарный Диего Марадона был госпитализирован с внутренним кровотечением в области живота.

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