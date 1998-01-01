Число раненных при столкновении двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек

, 20:26 Видео 463

Жертвами железнодорожной аварии стали три человека, 82 — находятся в тяжелом состоянии.

Фото, видео: AP, twitter @Abramjee

Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в Южной Африке (ЮАР), 8 января, увеличилось до 604 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные власти. Среди погибших три человека, 82 находятся в тяжелом состоянии.

Глава столичного округа пожелал всех пострадавшим выздоровления и написал в Twitter, что «сегодня грустный день для Цване».

Сотрудники экстренных служб до сих пор работают на месте крушения поездов. Что стало причиной столкновения до сих пор неизвестно. Ведется расследование.

Ранее Пятый канал публиковал удивительные кадры: в США водитель в последнюю секунду ушел от столкновения с поездом.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

21:39
Аэропорт «Хитроу» в Лондоне временно не отправляет рейсы из-за беспилотника
21:29
Сын губернатора Калифорнии прервал инаугурационную речь отца и насмешил публику
21:15
«Билет в один конец»: Петербуржец отправил перед смертью отцу СМС из Камбоджи
20:59
Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США
20:41
Московский «Спартак» расторг контракт сразу с тремя футболистами
20:26
Число раненных при столкновении двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек
20:12
Видео: Путин пошутил, что не смог попасть в Эрмитаж
19:46
«Они гимнастикой занимались»: Соседка Перельмана о математике-затворнике
19:21
Криса Кельми кремировали в Москве
19:10
Климкин предложил навсегда запретить въезд на Украину мужчинам из России
18:50
«Абсолютно живая девочка»: продюсер Светланы Лободы рассказала о работе с певицей
18:35
Вдова убитого в Турции посла Карлова рассказала о судебном слушании в Анкаре
18:13
Почетный консул Бельгии жестоко избит во Львове
17:52
«Информационном вбросом» назвали в посольстве РФ новые публикации о Скрипалях
17:35
Сосед попавшего в плен к пиратам Андрея Свитина назвал его отзывчивым человеком
17:21
Путин потребовал назвать точные даты открытия культурных кластеров в регионах
16:54
«Завидуют!»: обнаженную блогершу из Казахстана поддержали в Брянске
16:34
Петербуржцы опасаются за жизнь математика Перельмана
16:16
«Чернокожие рабы, роскошь»: Интернет-сообщество обвинило Собчак в расизме
16:04
Каким будет курс доллара в 2019 году — прогноз эксперта

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама