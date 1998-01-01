Число раненных при столкновении двух поездов в ЮАР увеличилось до 604 человек

Число пострадавших в результате столкновения двух поездов в Южной Африке (ЮАР), 8 января, увеличилось до 604 человек. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местные власти. Среди погибших три человека, 82 находятся в тяжелом состоянии.

Глава столичного округа пожелал всех пострадавшим выздоровления и написал в Twitter, что «сегодня грустный день для Цване».

Сотрудники экстренных служб до сих пор работают на месте крушения поездов. Что стало причиной столкновения до сих пор неизвестно. Ведется расследование.

Ранее Пятый канал публиковал удивительные кадры: в США водитель в последнюю секунду ушел от столкновения с поездом.