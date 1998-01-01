Удивительные кадры: В США водитель в последнюю секунду ушел от столкновения с поездом

Быстрая реакция сотрудника американской полиции помогла ему избежать столкновения с поездом. Инцидент произошел в одном из городов штата Иллинойс еще в ноябре, однако опубликовано видео было только в конце декабря.

Сотрудник Питер Стенглевич ехал на служебном автомобиле по улице, когда внезапно он заметил поезд, приближающийся к железнодорожному переезду. Автоматические шлагбаумы и светофоры на перекрестке не сработали.

Стенглевич резко повернул налево, чтобы избежать столкновения с составом, в результате его автомобиль вынесло на середину встречной полосы. Поезд же продолжил ехать дальше буквально в метре от машины. На опубликованных кадрах видно, что еще один автомобиль, который ехал перед полицейской машиной, также чудом не попал под удар поезда.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге тепловоз протаранил маршрутку на переезде.