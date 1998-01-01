На Украине рассказали о планах кораблей НАТО зайти в Черное море

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В ближайшее время в акваторию Черного моря должна зайти группа кораблей НАТО под руководством Нидерландов.

Фото: www.globallookpress.com

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что группа корабле НАТО планирует зайти в Черное море. Как сообщает РИА Новости, во вторник, 8 января, в интервью телеканалу «112 Украина», Пристайко рассказал, что намерения по заходу в акваторию Черного моря есть у Нидерландов.

— Есть постоянно действующие группы, сейчас одну из групп возглавили Нидерланды, нидерландский корабль только начал руководство. Они тоже собираются зайти в Черное море, — заявил украинский политик.

При этом Пристайко исключил возможность продвижения кораблей НАТО в Азовское море по нескольким причинам. Из-за сложности прохождения судов такой тоннажности на малых глубинах, а также из-за ожидаемого запрета со стороны России.

— Я не вижу, почему бы НАТО пошло на провокации и, в принципе, НАТО никого провоцировать не собирается, Россию в первую очередь, — отметил он.

Десантный корабль USS Fort McHenry ВМС США, входящий в состав 22-й морской экспедиционной группы, зашел в Черное море в воскресенье, 6 января.

Ранее Пятый канал сообщал о заявлении пресс-службы шестого флота ВМС США, что отправка в Черное море Fort McHenry является подтверждением коллективной решимости, направленной на обеспечение безопасности в Черном море. А также является поддержкой тесного взаимодействия с союзниками по НАТО.

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