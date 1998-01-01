Видео: десантный корабль ВВС США Fort McHenry вошел в Черное море

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Во время прохождения пролива Дарданеллы американцев сопровождал турецкий катер береговой охраны.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @Ben Kendim

Американский десантный корабль Fort McHenry Военно-морских сил (ВМС) США, о передвижении которого сообщили в воскресенье, 6 января, в пресс-службе шестого флота, к вечеру вошел в акваторию Черного моря и приблизился к Стамбулу.

Фотографии судна опубликовали в Twitter «Босфорские новости». Известно, что при прохождении пролива Дарданеллы, согласно международным морским правилам на данной территории, американцев сопровождал турецкий катер береговой охраны.

На борту корабля находится 500 военных. Он входит в состав 22-й морской экспедиционной группы, поход которой начался еще в октябре 2018 года.

Как сообщал ранее Пятый канал, в пресс-службе шестого флота ВМС США заявили, что отправка в Черное море Fort McHenry является подтверждением коллективной решимости, направленной на обеспечение безопасности в Черном море. А также является поддержкой тесного взаимодействия с союзниками по НАТО.

К слову, это первый американский корабль, который появился в Черном море после инцидента в Керченском проливе с украинскими военными кораблями. Около 40 сенаторов США в свою очередь активно после этого призывали президента Дональда Трампа провести полномасштабную операцию в Черном море.

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