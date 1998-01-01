Видео: десантный корабль ВВС США Fort McHenry вошел в Черное море

Американский десантный корабль Fort McHenry Военно-морских сил (ВМС) США, о передвижении которого сообщили в воскресенье, 6 января, в пресс-службе шестого флота, к вечеру вошел в акваторию Черного моря и приблизился к Стамбулу.

Фотографии судна опубликовали в Twitter «Босфорские новости». Известно, что при прохождении пролива Дарданеллы, согласно международным морским правилам на данной территории, американцев сопровождал турецкий катер береговой охраны.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.

На борту корабля находится 500 военных. Он входит в состав 22-й морской экспедиционной группы, поход которой начался еще в октябре 2018 года.

Как сообщал ранее Пятый канал, в пресс-службе шестого флота ВМС США заявили, что отправка в Черное море Fort McHenry является подтверждением коллективной решимости, направленной на обеспечение безопасности в Черном море. А также является поддержкой тесного взаимодействия с союзниками по НАТО.

К слову, это первый американский корабль, который появился в Черном море после инцидента в Керченском проливе с украинскими военными кораблями. Около 40 сенаторов США в свою очередь активно после этого призывали президента Дональда Трампа провести полномасштабную операцию в Черном море.