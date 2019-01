Видео: десантный корабль ВВС США Fort McHenry вошел в Черное море

Американский десантный корабль Fort McHenry Военно-морских сил (ВМС) США, о передвижении которого сообщили в воскресенье, 6 января, в пресс-службе шестого флота, к вечеру вошел в акваторию Черного моря и приблизился к Стамбулу.

Фотографии судна опубликовали в Twitter «Босфорские новости». Известно, что при прохождении пролива Дарданеллы, согласно международным морским правилам на данной территории, американцев сопровождал турецкий катер береговой охраны.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM