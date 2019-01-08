Игрок «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом — фото

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О рождении сына полузащитник «Зенита» рассказал в своем Instagram.

Фото: ТАСС / ФК «Зенит»

Полузащитники петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился мальчик — об этом счастливый Краневиттер рассказал в своем Instagram.

 
 
 
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Nació nuestro principe, una sensación increíble de explicar el amor puro a nuestro bebe, sos una guerrera mi amor @belubulacio_ muchas gracias a todos! ❤️#TOMAS!

Публикация от  Mati Kranevitter (@mkranevitter5)

Интернет-пользователи разделили радость молодого отца. Среди поздравивших отметились: зенитовец Кристиан Нобоа, игрок «Уотфорда» Роберто Перейра, официальный Instagram-аккаунт ФК «Зенит» и ряд арегнтинских спортсменов.

Матиас Краневиттер — аргентинский полузащитник, воспитанник клуба «Ривер Плейт». Он пополнил состав «Зенита» в 2017 году, куда перешел из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне Краневиттер отыграл пять матчей.

Ранее Пятый канал сообщил, что сын родился у другого спортсмена — бойца ММА Конора Макгрегора.

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