Полузащитники петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер стал отцом. У футболиста и его жены Белу родился мальчик — об этом счастливый Краневиттер рассказал в своем Instagram.

Интернет-пользователи разделили радость молодого отца. Среди поздравивших отметились: зенитовец Кристиан Нобоа, игрок «Уотфорда» Роберто Перейра, официальный Instagram-аккаунт ФК «Зенит» и ряд арегнтинских спортсменов.

Матиас Краневиттер — аргентинский полузащитник, воспитанник клуба «Ривер Плейт». Он пополнил состав «Зенита» в 2017 году, куда перешел из мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне Краневиттер отыграл пять матчей.

Ранее Пятый канал сообщил, что сын родился у другого спортсмена — бойца ММА Конора Макгрегора.