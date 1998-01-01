Конор Макгрегор рассказал о лучшем подарке на этот Новый год

, 22:11 Фото 72

Возлюбленная ирландского спортсмена Ди Девлин родила ему сына.

Фото: Instagram @thenotoriousmma

Сканадально известный боец UFC Конор Макгрегор в новогодние праздники снова стал папой. Его гражданская супруга Ди Девлин родила Макгрегору второго сына.  Первый ребенок семейной пары появился на свет в 2017 году.

Спортсмен поделился радостным известием со своими поклонниками в Instagram. Сначала он выложил фото, на котором они вдвоем со сыном провожают супругу и маму и в роддом. Позднее появился снимок, на котором дважды папа уже забирает малыша из больницы. Боец смешанных боевых искусств признался, что это самый лучший подарок в 2019 году.

Instagram @thenotoriousmma

Со своей гражданской супругой Ди Девлин Конор Макрегор вместе уже десять лет. Они познакомились в 2008 году, когда об ирландском спортсмене еще никто не слышал. 

Ранее Пятый канал сообщал, что в 2019 году может состояться бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора. 

 

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

22:33
Бывшая возлюбленная Ди Каприо снялась без купальника на побережье Атлантики
22:11
Конор Макгрегор рассказал о лучшем подарке на этот Новый год
21:50
Скончался автор «Православной энциклопедии», телеведущий Николай Лисовой
21:31
Стала известна дата визита экспертов WADA в московскую лабораторию
21:13
В Казани соседка помощника прокурора обвинила его в стрельбе из окна по воронам
20:41
Видео: Обнаженная экс-солистка SEREBRO спела песню группы «Мы»
20:27
В Госдуме высказались об идее профсоюзов удвоить МРОТ
20:11
Милонов подготовил закон, запрещающий платное суррогатное материнство
19:47
Скрипаль может ходить в шляпе или с другим цветом волос — гадают в Telegraph
19:27
Два в одном: в петербургском метро завелся Человек-паук в колпаке Санта-Клауса
19:13
«Штаны Элджея?»: Настя Ивлеева больше не блондинка — фото
18:43
Лобода после вторых родов не уступает Волочковой в растяжке — видео
18:25
Томос об автокефалии оказался филькиной грамотой, его придется вернуть в Стамбул
18:06
Организаторы молодежного ЧМ по хоккею удалили скандальный ролик без флага России
17:51
Пугачева завершила сольную карьеру из-за Муслима Магомаева
17:36
НВО впервые показал кадры последнего сезона «Игры престолов»
17:28
«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади
17:14
Видео: Волочкова заявила, что останется жить на Мальдивах
16:55
Угнанный Infinity хоккеиста Панарина объявлен в федеральный розыск
16:42
Теща похищенного пиратами боцмана рассказала о его любви к матери и морю

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама