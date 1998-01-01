Конор Макгрегор рассказал о лучшем подарке на этот Новый год

Сканадально известный боец UFC Конор Макгрегор в новогодние праздники снова стал папой. Его гражданская супруга Ди Девлин родила Макгрегору второго сына. Первый ребенок семейной пары появился на свет в 2017 году.

Спортсмен поделился радостным известием со своими поклонниками в Instagram. Сначала он выложил фото, на котором они вдвоем со сыном провожают супругу и маму и в роддом. Позднее появился снимок, на котором дважды папа уже забирает малыша из больницы. Боец смешанных боевых искусств признался, что это самый лучший подарок в 2019 году.

Instagram @thenotoriousmma

Со своей гражданской супругой Ди Девлин Конор Макрегор вместе уже десять лет. Они познакомились в 2008 году, когда об ирландском спортсмене еще никто не слышал.

Ранее Пятый канал сообщал, что в 2019 году может состояться бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора.