«Лада» возглавила ТОП-10 лидеров продаж среди авто с МКП

Аналитики назвали самые продаваемые в России машины с механической коробкой передач. Исследователи центра «АВТОСТАТ» собрали данные за 11 месяцев 2018 года и составили свой рейтинг.

Всего россияне приобрели за неполный прошлый год 663 тысячи автомобилей на «механике». Лидером в рейтинге со значительным отрывом стала «Лада» — отечественному производителю удалось реализовать 295 тысяч авто с механической коробкой передач. На втором месте концерн Renault и 94 тысячи проданных автомобилей, на третьем — KIA и 41 тысяча реализованных машин с МКП.

Следом идет Hyundai и Volkswagen, которые продали 39 и 32,9 тысяч машин соответственно. Во второй половине ТОПа оказались Skoda, Nissan, Chevrolet, отечественный УАЗ и Datsun. Всего автомобили с МКП составили 44% от объема продаж на российском авторынке.

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