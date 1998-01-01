Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат бюджетников в 2019 году

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил об индексации зарплат для некоторых категорий госслужащих.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Заработная плата в России будет расти на 1,4%, а для некоторых бюджетников — на 4,3%. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете».

По словам министра, речь идет о зарплатах бюджетников как вошедших, так и не вошедших в майские указы президента 2012 года. Он пояснил, что точный размер и сроки повышения будут зависеть от ситуации в конкретном регионе.

Каждая область проводит индексацию по собственной схеме. Всего под эти цели выделят 100 миллиардов рублей. Деньги поступят из федерального бюджета.

Ранее Пятый канал сообщал, что профсоюзы продолжат борьбу за повышение размера МРОТ в два раза.

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