«Дед Мороз в отпуске»: Королева забыла голого Тарзана под елочкой

Известный шоумен Сергей Глушко озадачил своих подписчиков в Instagram очередным снимком с отдыха на американском курорте. В то время как Наташа Королева развлекается в обществе Сергея Лазарева, ее супруг отлеживается под миниатюрной елкой в гостиничном номере.

Instagram @tarzan___official

— Дед Мороз в отпуске, — подписал он фотографию.

В комментариях принялись расспрашивать Тарзана, почему в кадр снова не попала его жена.

— А где Снегурочка Натали? Дед Мороз без Снегурочки — не порядок!

— Что-то давно не видно Наташи…

— Деда Мороза держат дома, чтобы не украли!

Ранее Пятый канал рассказывал, как соцсети раскритиковали Тарзана за голое фото с висящей грудью.