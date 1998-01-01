«Займись фигурой» — В сети раскритиковали фото абсолютно голого Тарзана с висящей грудью

, 2:37 Фото 520

Известный шоумэн Сергей Глушко опубликовал снимок из бани. Но пользователи Instagram фото не оценили.

Фото: Instagram @tarzan_official

Известный советский и российский актер, певец и бодибилдер, супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, опубликовал на своей страничке в Instagram фото из бани. На снимке он предстал перед аудиторией в одной лишь шапочке, нижнюю же часть тела он скромно прикрыл стаканом с водой.

Мнение пользователей соцсети на счет фото разделилось. Одни написали, что 48-летний артист молод и красив, другие же обратили внимание на грудь Сергея, и некоторым ее форма показалась странной.

— Грудь как у женщины, обвисшая!

— Серега, займись уже фигурой, а?

— Ваша грудь похожа на женскую, это некрасиво.

— Фу! Как так можно?! Даже у меня грудь меньше… — написали злопыхатели.

Instagram @tarzan_official

Ранее Пятый канал сообщал о том, что голая Серябкина похвасталась, что вошла в тройку самых сексуальных женщин России.

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