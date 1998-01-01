Школьница прострелила себе лицо, делая селфи с пистолетом

13-летняя девочка получила огнестрельное ранение головы при неосторожном обращении с оружием. По версии правоохранителей, 5 января она достала из кобуры отцовский травматический пистолет и решила сделать фотографию на камеру мобильного телефона. Школьница случайно нажала на спусковой крючок и выстрелила себе в лицо.

Пострадавшую доставили в больницу с переломом нижней челюсти. В ходе проверки было установлено, что оружие принадлежало ее отцу на законных основаниях.

По факту ненадлежащего хранения оружия он будет привлечен к административной ответственности. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее Пятый сообщал, что в больнице Дербента умер ребенок, раненный в голову во время новогоднего салюта.