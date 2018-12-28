В Ярославле автомобиль сбил людей на тротуаре после столкновения с маршрутным такси.

На кадрах, которые публикует 76.ru, видно, как автобус при желтом сигнале светофора начинает поворачивать, а в этот момент водитель разгоняется и пытается «проскочить» перекресток. В результате удара машину отбрасывает на тротуар, где стояли три человека, двое из них оказались под колесами автомобиля. О характере травм пешеходов и их состоянии пока ничего не известно. По словам местных жителей, аварии на этом месте не редкость.

Ранее Пятый канал публиковал момент столкновения маршрутки с локомотивом в Петербурге.