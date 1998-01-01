Момент столкновения локомотива и маршрутки в Петербурге попал на видео

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ДТП произошло на железнодорожном переезде на границе Петербурга и Ленинградской области, днем 27 декабря.

Фото, видео: ВКонтакте @ru_chp

Кадры столкновения тепловоза и маршрутного такси на переезде в Петербурге появилось в сети. На записи видно, как состав таранит маршрутку, выехавшую на рельсы.

Как ранее рассказывал Пятый канал, авария произошла на границе Санкт-Петербурга и города Кудрово Ленинградской области около 14:30 в четверг, 27 декабря. В результате — пострадали пять человек, в числе которых ребенок. Все они были доставлены в Александровскую больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняет прокуратуру. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель маршрутки, нарушивший правила дорожного движения. По словам очевидца, автомобилист проехал на красный свет.

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