Момент столкновения локомотива и маршрутки в Петербурге попал на видео

Кадры столкновения тепловоза и маршрутного такси на переезде в Петербурге появилось в сети. На записи видно, как состав таранит маршрутку, выехавшую на рельсы.

Как ранее рассказывал Пятый канал, авария произошла на границе Санкт-Петербурга и города Кудрово Ленинградской области около 14:30 в четверг, 27 декабря. В результате — пострадали пять человек, в числе которых ребенок. Все они были доставлены в Александровскую больницу.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняет прокуратуру. По предварительным данным, виновником столкновения стал водитель маршрутки, нарушивший правила дорожного движения. По словам очевидца, автомобилист проехал на красный свет.