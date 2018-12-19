По данным первого заместителя начальника национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России, в праздничные дни в России были зафиксированы две чрезвычайные ситуации, 104 крупных происшествия и более 5,4 тысячи техногенных пожаров, сообщает РИА Новости.
В МЧС озвучили количество спасенных за время новогодних каникул
По информации, озвученной представителем ведомства Игорем Кутовским в ходе селекторного совещания, за девять дней новогодних праздников сотрудники МЧС спасли более 1,6 тысячи россиян.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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