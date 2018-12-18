Цены на бензин с нового года вновь поползли вверх

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По мнению экспертов, подорожание, связанное с повышением НДС, не выйдет за пределы инфляции.

Фото: Известия/Андрей Эрштрем

С наступлением нового года и повышением НДС, цены на бензин и дизельное топливо на российских автозаправках вновь поползли вверх. Так, в Москве литр топлива подорожал в среднем на 50 копеек, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 50-70 копеек, на Урале — на 65–80 копеек, в Приморье — в среднем на 70 копеек.

Однако, по мнению эксперта Центра отраслевой экономики НИФИ Андрея Гордеева, существенного скачка цен в ближайшее время не будет, в течение 2019 года рост останется в пределах «инфляционного коридора». В соответствии с подписанным в конце октября между правительством РФ и крупными нефтяными компании соглашением, стоимость бензина и дизеля не увеличится более чем на 1,7% от декабрьского уровня.

— Сейчас идет поправка на увеличение НДС, но также на ценах скажется увеличение акциза, хотя и в более растянутой перспективе, рост акцизы будет вкладываться в цену в течение года, — сказал Гордеев в интервью «Экономике сегодня».

По словам эксперта, изменения будут видны в феврале–марте, когда заводы встают на ремонты, а сезонное потребление топлива увеличивается.

Ранее Пятый канал рассказывал, на какие виды топлива в России выросли акцизы с начала 2019 года.

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