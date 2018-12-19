С начала 2019 года в России вырос акциз на бензин класса Евро-5 и дизтопливо

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Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что рост налоговой нагрузки на нефтеперерабатывающие компании не отразится на цене на автомобильное топливо.

Фото: globallookpress.com

С 1 января 2019 года в России увеличились акцизы на автомобильный бензин 5-го экологического класса (К5 или Евро-5), передает Интерфакс.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс от конца июля 2018 года, сбор составит 12 тысяч 314 рублей за тонну вместо 8 тысяч 213 рублей. Таким образом, рост налоговой нагрузки составил почти 50%.

С начала 2019 года также увеличились акцизы на дизельное топливо — с 5 тысяч 665 рублей за тонну до 8 тысяч 541 рубля за тонну, то есть более чем на 50%.

Акцизы на бензин, не соответствующий 5-му экологическому классу, не изменились — 13 тысяч 100 рублей за тонну. На прежнем уровне остались сборы на авиационный керосин (2 тысяч 800 рублей за тонну) и моторные масла (5 тысяч 400 рублей).

В октябре 2018 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что рост акцизов на автомобильное топливо не приведет к увеличению цен на бензин, поскольку в правительстве подготовили механизм «отрицательного акциза», который компенсирует нефтеперерабатывающим компаниям налоговую нагрузку. Вице-премьер добавил, что рост цен на бензин не будет превышать инфляцию.

Ранее Пятый канал рассказывал о прогнозе Центробанка о росте цена на потребительские товары в 2019 году.

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