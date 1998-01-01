«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже

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Певица хотела «поиграть» с подписчиками, но наткнулась на язвительные комментарии.

Фото: Instagram @serebro_official

Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила в Instagram фото с океанского побережья, где она позирует в купальнике в неоднозначной позе.

Девушка сделала нехитрый фотоколлаж, «положив» себе в руку эмодзи «пламя», и решила «поиграть» с подписчиками.

— Держу в руке то, что хочу вам привезти с острова. Кидайте в комментарии по смайлику, который означает, что вы бы привезли мне из своего города, — написала она.

Однако читатели ее страницы в соцсети не особо кинулись поддержать предложение певицы, а обратили внимание на выражение ее лица, фигуру, а также позу, в которой она застыла с «огоньком» в руках.

Instagram @serebro_official

«Почему такое невеселое лицо?», «такое лицо страшное», «прямо как маска «Крик», написали некоторые.

— Мужика тебе тут не хватает, — написала «доброжелательная» подписчица.

— Ты такая классная, неужели не можешь найти себе достойного мужчину? — вторила ей другая.

— Ну почему такая дура-то? — вопрошает третья.

Но, конечно, нашлись и подлинные ценители талантов солистки SEREBRO, которые предложили ей в ответ и башкирский мед, и воблу, и даже дальневосточного тигра, а также похвалили ее фигуру.

— Глядя на тебя даже Элтон Джон перестанет интересоваться мужчинами, — предположил один из поклонников.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Ольга Серябкина похвасталась меткой стрельбой.

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