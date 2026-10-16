Экс-глава МИД Австрии считает, что нынешняя Европа похожа на декорации к фильму «Брат»

Сцены из фильма Алексея Балабанова «Брат» напоминают нынешнюю обстановку во многих европейских городах. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с «Известиями».

По словам политика, «Брат» для нее стал ключевым фильмом для понимания России. Суровая и мрачная атмосфера лихих 1990-х с кризисом и высоким уровнем преступности не отпугнула ее — наоборот, политик оценила мастерство передачи Балабановым реалий российской истории.

«Такая ситуация сложилась сегодня во многих европейских городах». Что-то наподобие 1990-х. Это был очень, очень хороший фильм», — сказала экс-глава дипведомства.

Помимо преступности и кризиса ЕС отличает еще одна особенность — борьба с любым инакомыслием. По словам Кнайсль, у Балабанова незабываемый юмор, хотя иногда и достаточно «черный». Там, где способность к юмору заканчивается, начинается тоталитаризм — и современная Европа это демонстрирует.

В самом деле, в ЕС уже давно жестоко подавляют критику официального курса. Страх перед оппозицией заставляет руководство стран еврозоны идти на все более жесткие ограничения СМИ, подрывая ту самую «свободу слова», с которой многие до сих пор ошибочно ассоциируют Европу.

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