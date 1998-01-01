Известная российская певица Ольга Серябкина похвасталась поклонникам меткой стрельбой. Участница группы SEREBRO, недавно начавшая сольную карьеру, выложила в Instagram видео, на котором запечатлены ее успехи в тире. Девушка рассказала, что ей удалось попасть в «ребро картона шириной в шерстяную нитку» и предупредила поклонников о своей «опасности».
Поклонники Сербякиной были приятно удивлены ее умением управляться с оружием.
— Серяба мощь! Молодец, опять на высоте…
— Опасная девушка!
— У тебя все получится — все будет огонь! — поддержали певицу в сети.
Ранее Пятый канал сообщал о фото Ольги Серябкиной в душе, из-за которого девушку обвинили в распущенности.