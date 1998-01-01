Восстание машин уже началось. Об этом свидетельствуют кадры из Лас-Вегаса, где беспилотная Tesla сбила робота-консультанта. Причем, электромобиль — американский, а Promobot — российский. Инцидент произошел во время открытия выставки инноваций в «городе грехов».

Как выяснилось, Android отклонился от маршрута и выехал на парковку, где и угодил под колеса Tesla.

Машина, кстати, после ДТП как ни в чем не бывало, продолжила движение, остановилась лишь через полсотни метров.

Робот, стоимость которого — порядка полутора миллионов рублей, получил серьезные «травмы» туловища и головы.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как происходит сборка Model 3.