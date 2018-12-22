Президент США Дональд Трамп вечером во вторник, 8 января, выступил с обращением к нации. Заявление североамериканского лидера связано с кризисной ситуации на границе с Мексикой.
В своем выступлении Трамп подчеркнул, что все американцы страдают от нелегальной эмиграции. Положение, сложившееся на американо-мексиканской границе президент США назвал «растущим кризисом безопасности».
По его словам, множество граждан США может пострадать и даже погибнуть из-за растущей в связи с неконтролируемой миграцией преступностью. При этом жертвами становятся не только американцы, но и сами иммигранты.
Добиться решения проблемы Трамп хочет уже в эту среду, 9 января, на встрече с лидерами Конгресса, на которой президент попытается возобновить финансирование правительства.
Глава США особо отметил, что физическая преграда на границе с Мексикой очень быстро себя окупит.
Ранее ряд министерств и ведомств США, в том числе Госдепартамент, минюст и многие другие с 22 декабря ограничили время своей работы. Таким образом закончилось противостояние Дональда Трампа и депутатов нижней палаты парламента. Американский президент отказался подписать временный бюджет, необходимый для функционирования федеральных ведомств до 8 февраля, из-за того что сенаторы-демократы не одобрили выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.