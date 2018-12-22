«Стена на границе быстро себя окупит» — Трамп обратился к нации

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В своем обращении Трамп назвал сложившееся положение «растущим кризисом безопасности».

Фото, видео: REUTERS

Президент США Дональд Трамп вечером во вторник, 8 января, выступил с обращением к нации. Заявление североамериканского лидера связано с кризисной ситуации на границе с Мексикой.

В своем выступлении Трамп подчеркнул, что все американцы страдают от нелегальной эмиграции. Положение, сложившееся на американо-мексиканской границе президент США назвал «растущим кризисом безопасности».

По его словам, множество граждан США может пострадать и даже погибнуть из-за растущей в связи с неконтролируемой миграцией преступностью. При этом жертвами становятся не только американцы, но и сами иммигранты.

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Добиться решения проблемы Трамп хочет уже в эту среду, 9 января, на встрече с лидерами Конгресса, на которой президент попытается возобновить финансирование правительства.

— Единственное решение (проблемы — прим.ред.) заключается в том, чтобы демократы приняли закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут. Я пригласил лидеров конгресса завтра, чтобы сделать это, — подчеркнул президент США.

Глава США особо отметил, что физическая преграда на границе с Мексикой очень быстро себя окупит.

— Стена на границе очень быстро себя окупит. Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у Конгресса (на строительство стены — прим.ред.). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой, — заявил Трамп в телеобращении.

Ранее ряд министерств и ведомств США, в том числе Госдепартамент, минюст и многие другие с 22 декабря ограничили время своей работы. Таким образом закончилось противостояние Дональда Трампа и депутатов нижней палаты парламента. Американский президент отказался подписать временный бюджет, необходимый для функционирования федеральных ведомств до 8 февраля, из-за того что сенаторы-демократы не одобрили выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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