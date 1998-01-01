«Шатдаун» в США: конгресс вновь не смог договориться по бюджету

Соединенные Штаты вступят в новый год в режиме «шатдауна», то есть отключения государственного финансирования.

Дональд Трамп так и не смог договориться с сенаторами, и они даже не поставили вопрос утверждения федерального бюджета в повестку дня последнего заседания года. Теперь законодатели соберутся только после 2 января.

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И не факт, что и тогда пойдут на уступки президенту, который требует, чтобы в статью расходов внесли 5 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Многие считают это просто одной из странных идей Трампа, которая не решит никаких проблем с незаконной миграцией.

Из-за режима «шатдауна» все госслужащие отправлены на каникулы. В больших городах уже начинаются проблемы с вывозом мусора и уборкой улиц. Пострадала даже главная национальная елка, установленная у Белого дома. Хулиганы повредили на ней иллюминацию, а деньги на ремонт из бюджета сейчас не взять, вот и пришлось собирать средства через благотворительные организации.

И только таким образом удалось спасти символ Нового года.