Третий этап гонки «Дакар-2019» снова выиграла команда «КамАЗ-Мастер»

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Экипажу Андрея Каргинова удалось обойти ближайшего соперника аргентинца Федерико Виллагру почти на 12 минут.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Россияне стали победителями третьего этапа ралли-марафона Дакар. Экипаж Андрея Каргинова, выступающего в классе грузовиков и представляющего КамАЗ, обошел аргентинца Федерико Виллагру почти на 12 минут. В тройку лучших попал экипаж еще одного нашего соотечественника Дмитрия Сотникова. Таким образом, россияне удерживают лидерские позиции по итогам трех этапов. Отличный результат, поздравляем!

Первый этап знаменитой гонки 8 января выиграла команда Эдуарда Николаева. Экипаж преодолел 84-километровый спецучасток за 1 час 9 минут 5 секунд. Второй отрезок пути ралли-марафона протяженностью 342 километра быстрее всех также прошел КамАЗ под управлением пилота Эдуарда Николаева. Результат российского экипажа команды «КамАЗ-Мастер» 3 часа, 47 минут и 51 секунда.

41-й «Дакар» впервые проходит на территории одного государства — Перу. Гонка длиной в пять тысяч километров началась в Лиме, где и закончится 17 января.

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