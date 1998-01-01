Третий этап гонки «Дакар-2019» снова выиграла команда «КамАЗ-Мастер»

Россияне стали победителями третьего этапа ралли-марафона Дакар. Экипаж Андрея Каргинова, выступающего в классе грузовиков и представляющего КамАЗ, обошел аргентинца Федерико Виллагру почти на 12 минут. В тройку лучших попал экипаж еще одного нашего соотечественника Дмитрия Сотникова. Таким образом, россияне удерживают лидерские позиции по итогам трех этапов. Отличный результат, поздравляем!

Первый этап знаменитой гонки 8 января выиграла команда Эдуарда Николаева. Экипаж преодолел 84-километровый спецучасток за 1 час 9 минут 5 секунд. Второй отрезок пути ралли-марафона протяженностью 342 километра быстрее всех также прошел КамАЗ под управлением пилота Эдуарда Николаева. Результат российского экипажа команды «КамАЗ-Мастер» 3 часа, 47 минут и 51 секунда.