Пилоты команды «КамАЗ-мастер» отправятся в Лиму

Ралли-марафон «Дакар» в этом году впервые в истории пройдет в одной стране — в Перу. Россию традиционно представят наши грузовики команды «КамАЗ-мастер».

Общая протяженность маршрута со стартом в Лиме 6 января и финишем там же — 17-го, составит около 5,5 тысяч километров. Половину из них участники проедут, что называется, в боевом режиме. 70% дистанции пройдет в песках.

В этом году «КамАЗ-мастер» выставит на марафон четыре новых спортивных грузовика.

— Команда сейчас находится практически в полной готовности. Сейчас проходят тренировки экипажей на теорию, знание автомобилей, физическая подготовка. 1 января сразу же после наступления Нового года мы вылетаем в Южную Америку, чтобы сделать все, чтобы вас порадовать в начале следующего года нашим выступлением, — сказал руководитель команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин.

«КамАЗ-мастер» — команда триумфаторов. Нашим экипажам легендарный Дакар покорялся уже 15 раз.