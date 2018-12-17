Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап ралли «Дакар» в Перу — видео

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Команда Эдуарда Николаева опередила голландцев и аргентинцев, выступающих на Iveco.

Фото, видео: © РИА Новости / Егор Алеев, dakar.com

Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап 41-го ралли-марафона «Дакар» в Перу, передает ТАСС.

Команда Эдуарда Николаева преодолела 84-километровый спецучасток за 1 час 9 минут 5 секунд. Россияне на 18 секунд опередили голландцев и на 53 секунды аргентинцев, которые выступают на Iveco.

Другие экипажи команды «КамАЗ-мастер» под пилотированием Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева закончили этап на четвертом, пятом и шестом местах соответственно.

41-й «Дакар» впервые проходит на территории одного государства — Перу. Гонка длиной в пять тысяч километров началась в Лиме, где и закончится 17 января. Легендарный ралли-марафон переехал из Африки в Южную Америку после серии терактов в 2008 году.

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