Российский экипаж команды «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап 41-го ралли-марафона «Дакар» в Перу, передает ТАСС.

Команда Эдуарда Николаева преодолела 84-километровый спецучасток за 1 час 9 минут 5 секунд. Россияне на 18 секунд опередили голландцев и на 53 секунды аргентинцев, которые выступают на Iveco.

Другие экипажи команды «КамАЗ-мастер» под пилотированием Дмитрия Сотникова, Андрея Каргинова и Айрата Мардеева закончили этап на четвертом, пятом и шестом местах соответственно.

41-й «Дакар» впервые проходит на территории одного государства — Перу. Гонка длиной в пять тысяч километров началась в Лиме, где и закончится 17 января. Легендарный ралли-марафон переехал из Африки в Южную Америку после серии терактов в 2008 году.