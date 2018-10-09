«Чертов психопат» — в секс-скандале с Роналду появился ключевой свидетель

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Бывшая девушка главной звезды мирового футбола заявила, что располагает доказательствами по делу о сексуальных домогательствах португальца.

Фото: globallookpress.com

Бывшая возлюбленная одного из самых успешных спортсменов современности Криштиану Роналду Жасмин Леннард подбросила дров в затухающий секс-скандал с участием звездного португальца, пишет RT.

Девушка завила, что располагает неопровержимыми доказательствами двуличности и других психологических проблем футболиста, и готова предоставить их в дело американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила Роналду в изнасиловании.

Леннард завила в Twitter, что португалец признался в личной переписке в издевательствах над суррогатной матерью его детей, слежке за бывшими спутницами и угрозах.

— Мы регулярно общались последние полтора года, и у меня были с ним отношения. У меня накопилось большое количество сообщений и аудиозаписей от него. И я собираюсь поступить правильно и поделиться этой информацией с общественностью, хотя он пытается убедить меня промолчать или даже поддержать его, — написала она.

По словам девушки, Роналду сам ей в деталях рассказал, как изменял ей, и признался в проблемах с психикой.

— Он чертов психопат. У меня есть файл со всеми угрозами от него. Что-то вроде 1000 способов, как я умру, — заявила Леннард.

Она добавила, что в ближайшее время намерена связаться с защитой Кэтрин Майорги и передать компромат на Роналду.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале с обвинениями в изнасиловании в отношении Криштиану Роналду.

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