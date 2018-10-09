Бывшая возлюбленная одного из самых успешных спортсменов современности Криштиану Роналду Жасмин Леннард подбросила дров в затухающий секс-скандал с участием звездного португальца, пишет RT.
Девушка завила, что располагает неопровержимыми доказательствами двуличности и других психологических проблем футболиста, и готова предоставить их в дело американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила Роналду в изнасиловании.
Леннард завила в Twitter, что португалец признался в личной переписке в издевательствах над суррогатной матерью его детей, слежке за бывшими спутницами и угрозах.
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По словам девушки, Роналду сам ей в деталях рассказал, как изменял ей, и признался в проблемах с психикой.
Она добавила, что в ближайшее время намерена связаться с защитой Кэтрин Майорги и передать компромат на Роналду.
Ранее Пятый канал рассказывал о скандале с обвинениями в изнасиловании в отношении Криштиану Роналду.