Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде

, 12:58 75

На фестивале в Абу-Даби артист предложил проверять западную музыку, но теперь уточнил сказанное.

Фото: Instagram @bilanofficial

Дима Билан пояснил слова, сказанные на музыкальном фестивале в Абу-Даби. В своем видео и в комментариях в Instagram певец объяснил, что на фоне откровенности и вседозволенности должно оставаться и что-то внутри.

Напомним, на одном из музыкальных фестивалей Дима Билан предложил «просеивать» современную западную музыку, поскольку исполнители не видят границ.

— В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор, — цитирует Билана Московский Комсомолец.

После заявления артиста, на него обрушилась критика. В частности Билану напомнили, что цензура в России запрещена Конституцией. Чтобы расставить все по местам, певец написал несколько комментариев и выложил видеопослание.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

— Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет ото всюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались? — написал Билан в комментариях.

Также певец уточнил, что не стоит выставлять все напоказ и «что-то должно оставаться внутри». Ранее Пятый канал приводил слова Иосифа Пригожина, который поддержал Билана.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:15
«Парламентарий от рая» — Шнуров ответил Милонову колким стихотворением
13:10
Настоящий цирк: Артистов шапито задержали прямо во время представления
12:58
Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде
12:41
Уголовное дело возбуждено после серьезного пожара на Оренбургском заводе
12:32
Кейт Миддлтон в положении? — в сети обсуждают беременность герцогини
12:22
Кабмин: Санкции не помещают проекту МС-21
12:19
Зачем Порошенко обманул украинцев «недоподписанным» томосом
12:06
В Москве затопило Тушинский тоннель — видео с места происшествия
11:56
Полицейские нашли пропавшего орла с ограды Александровской колонны
11:52
Выводы сделают следователи: Рогозин о ситуации с отверстием на МКС
11:41
Приятного аппетита: В Верховную раду доставили заказ с нецензурными надписями
11:27
Самолет МС-21 может остаться без крыльев из-за санкций
11:17
Житель Петербурга умер от свиного гриппа
11:01
Видео с места пропажи двуглавого орла ограды Александровской колонны
10:31
«Никаких проблем нет»: Директор экспедиции о дрейфе «Профессора Логачева» в Аравийском море
10:19
«Жесть.kz» — На казахстанской трассе столкнулись десятки автомобилей
10:09
На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Георгия Даллакяна
9:59
С ограды Александровской колонны похитили двуглавого орла
9:50
«Гудбай, Америка»: ЦБ заменяет доллары на юани и евро
9:37
Со своим нельзя: Роспотребнадзор готовит новые правила для школьных столовых

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама