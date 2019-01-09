Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде

Дима Билан пояснил слова, сказанные на музыкальном фестивале в Абу-Даби. В своем видео и в комментариях в Instagram певец объяснил, что на фоне откровенности и вседозволенности должно оставаться и что-то внутри.
Напомним, на одном из музыкальных фестивалей Дима Билан предложил «просеивать» современную западную музыку, поскольку исполнители не видят границ.
После заявления артиста, на него обрушилась критика. В частности Билану напомнили, что цензура в России запрещена Конституцией. Чтобы расставить все по местам, певец написал несколько комментариев и выложил видеопослание.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Также певец уточнил, что не стоит выставлять все напоказ и «что-то должно оставаться внутри». Ранее Пятый канал приводил слова Иосифа Пригожина, который поддержал Билана.