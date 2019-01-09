Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде

Дима Билан пояснил слова, сказанные на музыкальном фестивале в Абу-Даби. В своем видео и в комментариях в Instagram певец объяснил, что на фоне откровенности и вседозволенности должно оставаться и что-то внутри.

Напомним, на одном из музыкальных фестивалей Дима Билан предложил «просеивать» современную западную музыку, поскольку исполнители не видят границ.

— В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный трэш и вседозволенность, то быть может и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это. Хотя я открыт миру, но то, что сейчас происходит — перебор, — цитирует Билана Московский Комсомолец.

После заявления артиста, на него обрушилась критика. В частности Билану напомнили, что цензура в России запрещена Конституцией. Чтобы расставить все по местам, певец написал несколько комментариев и выложил видеопослание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial) 9 Янв 2019 в 12:21 PST

— Я лишь говорю о том, что есть что-то очень тревожное во всей этой вседозволенности, которая лезет ото всюду, и мы уже перестали отличать черное от белого и наоборот! Где дно выставляется поверхностью и наоборот, мы не заигрались? — написал Билан в комментариях.

Также певец уточнил, что не стоит выставлять все напоказ и «что-то должно оставаться внутри». Ранее Пятый канал приводил слова Иосифа Пригожина, который поддержал Билана.