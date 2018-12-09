«Музыка стала фастфудом»: Пригожин поддержал мнение Билана о необходимости цензуры

Российский шоумен Иосиф Пригожин поддержал певца Диму Билана, который призвал ввести цензуру. По его мнению, в музыкальном мире «однозначно происходит безобразие».

— Я с удовольствием готов поддержать Диму Билана в его высказываниях на тему цензуры. Рад, что музыканты сами обращают внимание на то, что сегодня происходит вакханалия. Музыкой занимаются люди, которые к ней не имеют вообще никакого отношения, — сказал продюсер.

Пригожин отметил, что стало очень много случайных людей, делающих музыку «фастфудом». В то же время, профессионалы и дипломированные специалисты не могут пробить себе дорогу.

Шоумен также признал, что «вкусовщину никто не отменял» и остается открытым вопрос, кто будет устанавливать рамки цензуры.

Ранее певица Валерия предложила провозгласить «Год матерного детокса».