Многокилометровая пробка образовалась в Москве из-за затопления тоннеля в Тушино

Из-за прорыва дамбы в российской столице затопило Тушинский тоннель. На опубликованных Пятым каналом кадрах хорошо видно, как вода из судоходного Канала имени Москвы мощным напором хлещет на проезжую часть.

К 13:00 по московскому времени движение в сторону области и центра перекрыто. Волоколамское шоссе парализовано. Образовалась огромная многокилометровая пробка. Водители оказались в ловушке.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, работают экстренные службы. По предварительным данным, машин в момент аварии в тоннеле не было. О пострадавших информации нет. Причины потопа, как сказано — провал грунта в одном из шлюзов канала.

Авто всмятку: ранее Пятый канал рассказывал о массовом ДТП со снегоуборочной техникой в Москве.