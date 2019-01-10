В московском районе Тушино после провала грунта вода залила тоннель. На данный момент движение на участке перекрыто, на месте работают экстренные службы, сообщает ТАСС.

Участок Волоколамского шоссе, который проходит по Тушинскому шоссе, оказался под водой после просадки грунта. По предварительным данным, площадь провала составляет 50 квадратных метров. Источник в экстренных службах сообщил, что на момент аварии в тоннеле не было машин, но сейчас затопление продолжается.

— Городская канализация не справляется с объемами воды, идет дальнейшее затопление, — сказал собеседник ТАСС.

Кроме участка шоссе, под водой оказался подземный переход в районе улиц Водников и Свободы. Водителям рекомендуют объезжать участок по Ленинградскому шоссе.

Ранее Пятый канал публиковал комментарий МЧС о пожаре в строящемся тоннеле Московского метро.