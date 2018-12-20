По словам Фэна,
Товарооборот России и Китая в 2018 побил исторический рекорд
Уже в середине декабря 2018 года товарооборот между Россией и Китаем перевалил за 100 миллиардов долларов, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.
Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк
По словам Фэна,
Читайте такжеПятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях
Нашли ошибку?
Спасибо! Мы получили Ваше сообщение.
Последние новости
- 17:50
- Детей-безбилетников могут запретить высаживать из общественного транспорта
- 17:37
- Встал и ушел: Трамп заявил, что встреча с демократами — пустая трата времени
- 17:23
- «Монстр-мороз»: Как авантюристы испытывают себя в экстремальные морозы
- 17:11
- «У меня все законно» — владелец БТР готов встретиться с обиженными лыжниками
- 17:07
- Товарооборот России и Китая в 2018 побил исторический рекорд
- 16:58
- Лукашенко высказался об объединении с Россией
- 16:44
- «Креативные» коммунальщики в Петербурге сбивают сосульки чугунным утюгом — видео
- 16:33
- Прорвало трубы в трех районах Санкт-Петербурга — видео
- 16:25
- Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
- 16:14
- Зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками — мнение специалиста
- 15:56
- «Лопаты Беглова» выставили на продажу в интернете
- 15:45
- Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления
- 15:39
- «Черное крыло» МС-21 потребует корректировки стратегии «Ростеха» — авиаэксперт
- 15:27
- Полунагая Собчак сымитировала крестное знамение перед православными книгами
- 15:15
- Томос доставлен на Украину из Стамбула, где его подписали задним числом
- 14:58
- Сирийский автопром: В арабской республике налаживают производство машин
- 14:51
- 49-летняя Джей Ло похвасталась фигурой юного олимпийца — фото
- 14:35
- Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин о главной задаче корпорации
- 14:30
- Житель Казани на БТР едва не передавил лыжников в парке
- 14:15
- В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии
Новости СМИ2
Новости Лентаинформ
Смотрите также
Комментарии
Войдите, чтобы написать:
Восстановить пароль
Новости канала
Премьеры-2019 на Пятом канале
Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.
Цифры дня
От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!
Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».
Пресса о компании
Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала
Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.