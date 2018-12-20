Товарооборот России и Китая в 2018 побил исторический рекорд

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Уже в середине декабря 2018 года товарооборот между Россией и Китаем перевалил за 100 миллиардов долларов, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Юрий Смитюк

По словам Фэна, такой прогресс объясняется прежде всего оптимизацией структуры двустороннего товарооборота.

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