Около 50 домов остались без тепла как минимум до утра пятницы в центре Санкт-Петербурга, еще столько же — в Адмиралтейском районе города. Как сообщает 78.ru со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на Клинском проспекте в ходе планового объезда выявлен дефект на трубопроводе. Отопление в домах отключили, а Клинский проспект перекрыли от Верейской до Можайской улицы. Ремонтные работы обещают завершить к 5 часам утра пятницы, 11 января.

Продолжается ремонт трубы и в Купчино, где ночью в клубах пара оказалась улица Белы Куна. Там так же без отопления остаются полсотни домов, устранить дефект ремонтники должны тоже к утру пятницы.

А на Ленинском проспекте — возле перекрестка с Московским, прорвало трубу холодного водоснабжения. Авария произошла около полудня. Вода залила тротуары. На месте работают ремонтные бригады. Сообщается, что для жителей ближайших домов организуется временное водоснабжение.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ночь на 8 января на проспекте Большевиков в Петербурге при прорыве трубы с кипятком серьезные ожоги получила женщина.