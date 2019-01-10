Прорвало трубы в трех районах Санкт-Петербурга — видео

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Ночью надолго без отопления остались жители Купчино, днем к ним присоединились 50 домов в Адмиралтейском районе, а в Московском — тротуары залила холодная вода.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Около 50 домов остались без тепла как минимум до утра пятницы в центре Санкт-Петербурга, еще столько же — в Адмиралтейском районе города. Как сообщает 78.ru со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», на Клинском проспекте в ходе планового объезда выявлен дефект на трубопроводе. Отопление в домах отключили, а Клинский проспект перекрыли от Верейской до Можайской улицы. Ремонтные работы обещают завершить к 5 часам утра пятницы, 11 января.

Продолжается ремонт трубы и в Купчино, где ночью в клубах пара оказалась улица Белы Куна. Там так же без отопления остаются полсотни домов, устранить дефект ремонтники должны тоже к утру пятницы.

А на Ленинском проспекте — возле перекрестка с Московским, прорвало трубу холодного водоснабжения. Авария произошла около полудня. Вода залила тротуары. На месте работают ремонтные бригады. Сообщается, что для жителей ближайших домов организуется временное водоснабжение.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ночь на 8 января на проспекте Большевиков в Петербурге при прорыве трубы с кипятком серьезные ожоги получила женщина.

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