Российские самбисты привезли с чемпионата мира 18 золотых медалей

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Наша команда заняла первое место, выступая с национальным флагом и гимном.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге встретили наших самбистов, которые триумфально выступили на чемпионате мира в Ташкенте. Российская сборная взяла первое место и сразу 18 золотых медалей. Три из них — на счету спортсменов из Северной столицы.

«Все бои были очень конкурентные, выложился на все 100%. Приехало очень большое количество людей, выступающих за нашу страну, соответственно, на трибунах были тоже наши ребята, которые болели за нас и переживали», — сказал чемпион мира по боевому самбо Демид Волков.

Юбилейный, пятидесятый чемпионат мира по самбо проходил в Ташкенте с 6 по 9 ноября. Наши бойцы выступали там с национальным флагом и гимном.

Ранее блестяще себя проявили и российские дзюдоисты на чемпионате Европы в Белграде. Спортсмены прошли турнир без поражений, а в финале одолели принципиальных соперников из Грузии, и спустя семь лет вынужденного отсутствия вернули себе титул сильнейших.

На татами соревновались 13 сильнейших сборных в формате микст-турнира с участием мужчин и женщин в шести весовых категориях. До финала россияне проходили команду за командой всухую, не проиграв ни одной индивидуальной схватки

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