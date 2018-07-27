19 января — Крещение Господне. История, традиции и обычаи праздника

31

Крещение Господне— один из главных праздников христианства. Это не только важнейшее таинство верующих, но и множество интересных обычаев, некоторые из которых даже запрещены церковью.

Фото: РИА Новости / Александр Кондратюк

Один из самых древних церковных праздников в 2019 году отмечается в субботу, 19 января. Крещение Господне или Богоявление относится к двунадесятым праздникам: это события, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.

Этот религиозный праздник установлен в честь одного из главных событий евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время обряда на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а глас с небес произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После таинства Иисус Христос на 40 дней ушел в пустыню, где дьявол пытался его искусить. Иисус крестился в 30 лет и с этого момента началась его миссия не земле.

Фото: globallookpress.com

Подобно Иисусу христиане теперь проходят через обряд крещения. Это очищает душу и приближает к Богу.

Два дня в году — накануне (Крещенский сочельник) и в день Крещения священники освящают воду. Святая вода, по приданию Церкви, способна исцелять больных, также ею окропляют дома.

Фото: globallookpress.com

Купание в купелях

Неверно иногда Крещение связывают с моржеванием — купанием в морозной воде. Однако крещенские купания — это одно из православных церковных таинств. Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральное действие не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Сама же церковь не считает купание в купелях обязательным. Куда важнее присутствовать на службах 18 и 19 января.

Фото: globallookpress.com

Запретные гадания

На Руси испокон веков в канун Крещения практиковались гадания. Самое популярное — на замужество. Девушки вырезали на яблоках имена своих кавалеров, складывали их в миску и гасили свет. Вслепую откусывали от каждого и выбирали самое сладкое — чье имя нацарапано, тот и будущий жених.

Фото: globallookpress.com

Чтобы узнать, каким будет будущий муж, девочки также ходили и к гадалке. Та брала четыре тарелки, в одну наливала воду, в другую сыпала зерно, в третью клала зеркало, а в последнюю — фигурку курицы. В комнату запускали петуха и тот, клюнув в одну из посудин, «определял» — будет будущий супруг пьяницей, богачом, красавцем или бабником.

Было распространено и гадание на сон. Перед тем, как лечь в постель, девушки приговаривали «святой Самсон, покажи вещий сон». После чего им должен был обязательно присниться будущий муж или хотя бы то, чего стоит ждать в будущем году.

Фото: globallookpress.com

Гадания в наше время вновь вошли в моду. Как и прежде, они запрещены в православии и приравнены к колдовству. В Древней Руси же после гаданий верующие обливались святой водой или шли в купель, чтобы «смыть» грех.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:24
Видео: Младший сын Лукашенко решил стать музыкантом и выступил на большой сцене
17:19
«На медузу похожа»: Поклонники Бузовой поиздевались над ее новыми фото с пляжа
17:15
В полиции подтвердили выезд наряда в коттедж актера Прилучного
16:59
Видео: Автобус переехал пожилую женщину в Иркутске
16:56
Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину
16:50
Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения, полученного на концерте
16:42
Лукашенко о конфликте в Донбассе: «Это недоразумение надо заканчивать»
16:38
Главный тренер «Спартака»: Профессиональная карьера Мамаева не завершена
16:25
Стало известно, какая погода ждет Европейскую часть России на предстоящей неделе
16:18
Смерть на снежном склоне — как «адреналиновые наркоманы» рискуют своими и чужими жизнями
16:18
Бабушка сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве, просит суд выписать внучку из квартиры
16:02
Старки умрут? В трейлере «Игры престолов» поклонники нашли крупный спойлер
15:59
Хабиб, Квитко, Бузова и другие — ТОП-10 постов в Instagram 2018 года в России
15:52
Видео: Певец Эмин едва не утонул, катаясь на снегоходе по льду реки в Подмосковье
15:48
В Новосибирске новая школа получила имя Доктора Лизы
15:42
Блокада Ленинграда: По местам легендарных событий
15:33
Фото куриного яйца покорило Instagram и поставило мировой рекорд
15:24
Живую кошку спасатели извлекли из-под завалов в городе Шахты
15:17
Видео: Винокур и полуголые танцовщицы поздравили Следком с профессиональным праздником
15:16
Зачем в Прибалтике снова и снова чествуют пособников нацизма

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28.07.2018

Порошенко снова провоцирует раскол среди православных на Украине

27.07.2018

Крещение Руси — 2018: православный мир готовится к большому празднику

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — день снятия блокады Ленинграда
27 января — Международный день без интернета

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом: Вся правда о… пищевых добавках

Смотрите на Пятом канале новый выпуск программы «Вся правда о…». Вы узнаете всю правду о пищевых добавках и сохраните здоровье! Предупрежден — значит вооружен!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама