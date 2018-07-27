Один из самых древних церковных праздников в 2019 году отмечается в субботу, 19 января. Крещение Господне или Богоявление относится к двунадесятым праздникам: это события, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа.

Этот религиозный праздник установлен в честь одного из главных событий евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время обряда на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а глас с небес произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После таинства Иисус Христос на 40 дней ушел в пустыню, где дьявол пытался его искусить. Иисус крестился в 30 лет и с этого момента началась его миссия не земле.

Фото: globallookpress.com

Подобно Иисусу христиане теперь проходят через обряд крещения. Это очищает душу и приближает к Богу.

Два дня в году — накануне (Крещенский сочельник) и в день Крещения священники освящают воду. Святая вода, по приданию Церкви, способна исцелять больных, также ею окропляют дома.

Фото: globallookpress.com

Купание в купелях

Неверно иногда Крещение связывают с моржеванием — купанием в морозной воде. Однако крещенские купания — это одно из православных церковных таинств. Крещенские морозы слывут самыми суровыми, однако, как отмечают верующие, это сакральное действие не может навредить. Наоборот, у прошедших этот обряд уходят болезни и очищается дух. Сама же церковь не считает купание в купелях обязательным. Куда важнее присутствовать на службах 18 и 19 января.

Фото: globallookpress.com

Запретные гадания

На Руси испокон веков в канун Крещения практиковались гадания. Самое популярное — на замужество. Девушки вырезали на яблоках имена своих кавалеров, складывали их в миску и гасили свет. Вслепую откусывали от каждого и выбирали самое сладкое — чье имя нацарапано, тот и будущий жених.

Фото: globallookpress.com

Чтобы узнать, каким будет будущий муж, девочки также ходили и к гадалке. Та брала четыре тарелки, в одну наливала воду, в другую сыпала зерно, в третью клала зеркало, а в последнюю — фигурку курицы. В комнату запускали петуха и тот, клюнув в одну из посудин, «определял» — будет будущий супруг пьяницей, богачом, красавцем или бабником.

Было распространено и гадание на сон. Перед тем, как лечь в постель, девушки приговаривали «святой Самсон, покажи вещий сон». После чего им должен был обязательно присниться будущий муж или хотя бы то, чего стоит ждать в будущем году.

Фото: globallookpress.com

Гадания в наше время вновь вошли в моду. Как и прежде, они запрещены в православии и приравнены к колдовству. В Древней Руси же после гаданий верующие обливались святой водой или шли в купель, чтобы «смыть» грех.