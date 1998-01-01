Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 7

Китайская компания Xiaomi в четверг, 10 января, представила свой бюджетный смартфон Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro. Гаджет выпущен под брендом Redmi, который на презентации был официально объявлен новым суббрендом компании.

Как сообщает «Экономика сегодня», смартфон имеет 6,3-дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 2340 на 1080 пикселей, батарею емкостью 4000 мАч и защитное стекло. Кроме того, устройство оснащено основной камерой на 48 мегапикселей, а также фронтальной камерой, разрешение которой составляет 13 мегапикселей. Защитить смартфон можно будет, установив блокировку с помощью отпечатка пальца.

Продажи стартуют в Китае 15 января. Стоить устройство будет 999 юаней — менее 10 тысяч рублей.

Ранее Пятый канал публиковал результаты тестирования смартфонов разных производителей на предмет мощности и производительности.