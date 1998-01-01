В США скончался один из создателей «Матрицы» и «Безумного Макса»

Титулованный кинематографист Грегг Рудлофф в четверг, 10 января, был найден без признаков жизни в своем доме в Лос-Анжелесе. По информации The Hollywood Reporter, мужчина свел счеты с жизнью. Результаты вскрытия ожидаются в ближайшее время.

63-летний звукорежиссер участвовал в создании более 200 картин, среди которых «Иллюзионист», «Троя», «Мистер и миссис Смит», «Возвращение Супермена», «Тихоокеанский рубеж» и другие. За работу над фильмами «Слава» (1989), «Матрица» (1999) и «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) он удостоился премии Оскар. Его имя также было среди номинантов за ленты «Идеальный шторм» (2000), «Флаги наших отцов» (2006), «Операция Арго» (2012) и Снайпер (2014).

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