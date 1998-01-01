Завал в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае помогут разобрать военные инженерных и железнодорожных войск. О готовности помочь заявило Министерство обороны РФ, передает Интерфакс.
Бурейское водохранилище — водоем на реке Бурее, недалеко от города Благовещенск. Оно располагается сразу в двух субъектах РФ — Амурской области и Хабаровском крае. 11 декабря 2018 года после крупного оползня с соседней сопки водохранилище частично оказалось под завалом. Если не ликвидировать завал до весны, из-за половодья может затопить окрестные населенные пункты и дороги.
Сейчас в Хабаровский край вылетела оперативная группа Министерства обороны, на месте они проведут разведку и оценку обстановки, а также определят силы и средства, которые нужно предоставить для разбора завала.
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