Завал в районе Бурейского водохранилища в Хабаровском крае помогут разобрать военные инженерных и железнодорожных войск. О готовности помочь заявило Министерство обороны РФ, передает Интерфакс.

— Учитывая значительные объемы обрушения скального массива, к ликвидации завалов будут привлечены подразделения инженерных и железнодорожных войск со специальной техникой, а также армейская и транспортная авиация, — сообщает ведомство.

Бурейское водохранилище — водоем на реке Бурее, недалеко от города Благовещенск. Оно располагается сразу в двух субъектах РФ — Амурской области и Хабаровском крае. 11 декабря 2018 года после крупного оползня с соседней сопки водохранилище частично оказалось под завалом. Если не ликвидировать завал до весны, из-за половодья может затопить окрестные населенные пункты и дороги.

Сейчас в Хабаровский край вылетела оперативная группа Министерства обороны, на месте они проведут разведку и оценку обстановки, а также определят силы и средства, которые нужно предоставить для разбора завала.

Ранее Пятый канал рассказывал, как обрушение скального массива в Бурею приняли за метеорит.