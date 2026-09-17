Бывших детей не бывает: кто из звездных отцов судится из-за алиментов

Бывшая возлюбленная Данилы Козловского обвинила его в отказе платить алименты на их общую дочь. Что ответил заслуженный артист РФ? Когда он в последний раз виделся с девочкой? Действительно ли один из самых успешных актеров российского кино жалеет денег на собственного ребенка? И кто еще из знаменитостей попал в список «неплательщиков»? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне всегда он представлялся таким законопослушным парнем, каким-то таким надежным. И всегда, когда приходят такие новости, ты сначала не веришь», — отмечает актриса Эвелина Бледанс.

Данила Козловский угодил в громкий скандал. На него подала в суд экс-возлюбленная. Она заявила: артист уже несколько месяцев не платит алименты на их шестилетнюю дочь Оду-Валентину.

Козловский — один из самых коммерчески успешных актеров российского кино. По данным СМИ, за съемочный день он зарабатывает от трех до четырех миллионов рублей. А на частных мероприятиях может получить и в два раза больше. Активно снимается и за рубежом. Например, сыграл князя в популярном ирландском сериале про викингов.

«Для меня это была пытка, потому что монологи там все со староанглийским языком, какими-то скандинавскими шуточками-прибауточками, и все это надо говорить, соответственно, на таком… В общем, это непросто. Никого не волнует, все, если ты играешь в высшей лиге», — делится актер Данила Козловский.

«15-16 миллионов за фильм он получает. Если у него главная роль в проекте, то это может быть и больше, это может быть и все 60-80 миллионов. Он проводит такие музыкальные спектакли. Цены на билеты разнятся от трех тысяч до 30», — рассказывает светский журналист Светлана Ключкина.

«Я хочу верить, что Козловский не может себе такое позволить, что он достойный мужчина. Я хочу в это верить», — подчеркивает певица Катя Лель.

Бывшая спутница артиста вместе с дочерью живет в США. Но судиться решила на родине.

«В России на одного ребенка предусмотрено 25% от заработка человека, в Америке предусмотрено 17%, что на 8% меньше. И здесь имеется в виду от всех доходов: заработная плата, какие-то гонорары, какие-то, может быть, он сдает квартиру в аренду, то есть от всех видов дохода будет взыскиваться 25%», — объясняет юрист Алексей Горелов.

Козловский сейчас счастлив в новых отношениях с актрисой Оксаной Акиньшиной. По слухам, именно из-за нее Данила оставил предыдущую пассию. В мае этого года они стали родителями сына Лео.

«Есть, наверное, те папы, которые ушли и отдают свою прямую любовь сейчас другим детям. Новым детям, как их называют», — говорит Эвелина Бледанс.

«Ежели его текущая мать второго ребенка подаст на алименты, то алименты будут пересчитаны, и на двоих детей будут совокупно назначаться 33%, то есть по 16,5% на каждого из детей», — уточняет юрист Горелов.

Козловский обвинения бывшей отрицает. Говорит, что деньги на содержание наследницы переводит исправно. А поведение экс-возлюбленной якобы обусловлено личной обидой.

«Я очень люблю свою дочь. Не просто финансово участвую в ее жизни, а стараюсь поддерживать ее во всем, а также проводить с ней максимум свободного от работы времени. Несмотря на ограничения в общении и то, что дочь живет далеко от меня», — заявляет Данила Козловский.

Девушка тут же выложила ответ. Заявила: Ода-Валентина в последний раз видела отца полгода назад.

«Я не представляю такого, чтобы Данила, допустим, не давал денег своей дочке. Я не верю в это», — подчеркивает актер Павел Деревянко.

Козловский — не единственный звездный папа, который столкнулся с денежными претензиями бывшей возлюбленной. Футболист Матвей Сафонов за три года накопил долг по алиментам в 64 миллиона рублей. После череды заседаний спортсмен все оплатил. Но остался недоволен суммой, которую установил суд.

«25%, которые действительно официально должны быть перечислены, он считает, что здесь в данном случае уже деньги идут не на ребенка, а на обеспечение женщины, от которой у него родился ребенок», — отмечает журналист Ключкина.

«Мы не знаем всей правды, можно только гадать. Конечно, надо помогать детям, а как же?» — говорит актер Марк Богатырев.

При этом Сафонов считается самым дорогим футболистом России. После того как Матвей перешел во французский клуб «ПСЖ», он получает примерно 250 тысяч евро в месяц — это более 25 миллионов рублей.

«Это недостаток ума, дальновидности, мудрости житейской. И, наверное, люди просто не думают о своем будущем, думают о сиюминутных каких-то удовольствиях, выгодах. Они сами себя наказывают в результате потом по жизни», — заявляет певица Анжелика Агурбаш.

Актер Виталий Гогунский уже почти год судится с бывшей женой из-за суммы алиментов на 16-летнюю дочь Милану. Ирина Маирко утверждает, что звезда сериала «Универ» переводит от 20 до 55 тысяч рублей в месяц. И считает, что это слишком мало, учитывая его востребованность в профессии.

«Он содержит свою дочь, выполняет все свои отцовские обязанности», — говорит адвокат Виталия Гогунского Михаил.

Адвокат актера принес в суд справку о том, что его подзащитный получает в месяц 200 тысяч рублей. Маирко уверена: Гогунский скрывает свои реальные доходы.

«Нет, он не намеренно скрывает. Абсолютно. Мы действуем открыто, честно. Просто представители истца затягивают процесс», — делится адвокат.

Сам артист на заседания не приходит. От комментариев на тему конфликта с бывшей отказывается. На вопросы о дочери и алиментах отвечать не хочет.

«Нет ни одного человека в мире, у которого нет личной боли. Ни одного. У каждого человека есть своя личная драма», — заявляет Виталий Гогунский.

Пытается уменьшить размер алиментов на двоих сыновей и Тимур Родригез. Шоумен просит сократить размер выплат втрое.

«Я действительно не могу продолжать оплачивать эти гигантские счета. Моя супруга трудоспособна, она может работать, и более того, она сейчас гораздо более обеспеченный человек, чем я», — рассказывает Родригез.

«Ни один мужчина не написал: я обязан обеспечивать эту женщину всю свою жизнь. Бывают бабы так душу вымотают за всю жизнь, что перекрестишься и больше никого видеть не хочешь», — подчеркивает блогер Виктория Шелягова.

После развода у пар часто остаются взаимные обиды и разногласия. Главное, в бесконечных спорах и выяснениях отношений — помнить, что бывших детей не бывает.