Исчезновение королевы детектива: тайна 11-дневной пропажи Агаты Кристи раскрыта

Mental Floss: раскрыта тайна 11-дневной пропажи Агаты Кристи

Исчезновение знаменитой писательницы Агаты Кристи в декабре 1926 года на протяжении десятилетий считалось неразрешимой загадкой. Однако реальные причины инцидента оказались связаны с ее душевным здоровьем. Об этом сообщило Mental Floss.

После того как автор детективов покинула свой дом, оставив малолетнюю дочь, ее пустой автомобиль был обнаружен на краю обрыва.

Это спровоцировало масштабные поиски с участием тысяч добровольцев. К операции был привлечен даже писатель Артур Конан Дойл.

Спустя 11 суток Кристи нашли в отеле Йоркшира, где она зарегистрировалась под фамилией любовницы своего мужа.

«В ту ночь я чувствовала себя ужасно несчастной. Я чувствовала, что больше не могу так продолжаться. Я ушла из дома в ту ночь с намерением сделать что-то отчаянное… До этого момента я была миссис Кристи», - призналась писательница в единственном подробном интервью изданию Daily Mail в 1928 году.

Историки и биографы, в частности Люси Уорсли, приходят к выводу, что Кристи находилась в состоянии «диссоциативной фуги» — временной потери памяти, вызванной чередой личных трагедий. В тот год Агата Кристи потеряла мать, а вскоре узнала об измене супруга Арчибальда, который потребовал развода.

На психологическое состояние также давило обязательство написать продолжение успешного романа «Убийство Роджера Экройда».

Несмотря на слухи о том, что исчезновение было рекламным трюком для продвижения книг или попыткой подставить мужа, специалисты настаивают на версии нервного срыва.

Сама Кристи в автобиографии лишь кратко упомянула этот период как время депрессии и бессонницы, предпочитая не возвращаться к болезненным воспоминаниям о крахе своего первого брака.

Со временем этот инцидент стал неотъемлемой частью легенды о великой писательнице, добавив реальности в ее мистические сюжеты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.