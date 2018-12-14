Новая полоса в Шереметьево не сможет функционировать в полном режиме

Минтранс признал невозможной полноценную эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево, пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку министерства.

Отмечается, что новая ВПП расположена рядом с густонаселенными районами Подмосковья — Лобней, Сходней и Зеленоградом. Полеты в ночное время придется ограничить из-за сильного авиационного шума. Кроме того, на этом месте невозможно построить наземную инфраструктуру из-за жилых массивов.

Длина новой полосы Шереметьево составляет 3,2 километра. Она приспособлена для приземления всех типов воздушных судов. Изначально ВПП планировали открыть к чемпионату мира по футболу в России, однако сроки сдачи были перенесены. В конце 2018 года гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что новая полоса начнет функционировать 4 апреля 2019 года. Строительство ВПП-3 обошлось в почти 56 миллиардов рублей.

Ранее Пятый канал рассказывал о гибели пассажира под колесами самолета в Шереметьево.