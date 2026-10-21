Монахини болели чаще: как лактация защищает от рака груди

Беременность и грудное вскармливание снижают риск рака груди

Беременность и грудное вскармливание уменьшают вероятность заболеть раком молочной железы. Об этом РИА Новости рассказала хирург-маммолог мурманского областного онкологического диспансера Наталья Давыденкова.

Ежегодно в октябре в России отмечается месяц осведомленности о раке молочной железы. На протяжении более 20 лет это заболевание занимает первое место в структуре общей и женской онкозаболеваемости в мире.

По словам специалиста, еще в Средние века врачи заметили, что среди монахинь рак молочной железы встречался заметно чаще, чем среди женщин, имевших семью. Последующий исторический и статистический анализ позволил выделить два важных фактора риска — отсутствие беременности и грудного вскармливания.

Давыденкова подчеркнула, что кормление грудью считается мощной защитой от этой болезни. Женщине важно планомерно завершить лактацию и избежать застоев молока и воспалений во время кормления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рак молочной железы на ранних стадиях может развиваться незаметно: болей и уплотнений может не быть, а самочувствие оставаться хорошим. В 2025 году в России такой диагноз впервые поставили более чем 85 тысячам женщин.

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