Афины встретили Ангелу Меркель беспорядками

Грецию охватили массовые беспорядки. Причиной стала Ангела Меркель. Она приехала в Афины на переговоры.

Рядовые граждане обвиняют канцлера ФРГ в экономическом кризисе: многие потеряли работу после того, как стране пришлось резко сократить бюджетные расходы. Затянуть пояса Афинам приказали европейские кредиторы, крупнейшим из которых является Берлин.

Масштабные столкновения произошли в центре греческой столицы. Сотни протестующих попытались прорваться к парламенту, где в тот момент Меркель встречалась с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Дорогу демонстрантам перекрыла полиция, против толпы использовали слезоточивый газ. Протестующие отвечали всем, что попадалось под руку.

Несколько десятков активистов задержали. О пострадавших не сообщается.