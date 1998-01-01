Афины встретили Ангелу Меркель беспорядками

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В Греции состоялась массовая акция протеста против визита в страну канцлера Германии Ангелы Меркель.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Грецию охватили массовые беспорядки. Причиной стала Ангела Меркель. Она приехала в Афины на переговоры.

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Рядовые граждане обвиняют канцлера ФРГ в экономическом кризисе: многие потеряли работу после того, как стране пришлось резко сократить бюджетные расходы. Затянуть пояса Афинам приказали европейские кредиторы, крупнейшим из которых является Берлин.

Масштабные столкновения произошли в центре греческой столицы. Сотни протестующих попытались прорваться к парламенту, где в тот момент Меркель встречалась с премьер-министром страны Алексисом Ципрасом. Дорогу демонстрантам перекрыла полиция, против толпы использовали слезоточивый газ. Протестующие отвечали всем, что попадалось под руку.

Несколько десятков активистов задержали. О пострадавших не сообщается.

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