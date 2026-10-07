Силы ПВО сбили 311 украинских дронов над территорией России за ночь

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Атака беспилотников пришлась сразу на несколько регионов.

ПВО сбила 311 украинских дронов над территорией РФ за ночь

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 311 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Смоленской, Тамбовской, Калужской, Саратовской, Самарской, Пензенской, Ростовской и Волгоградской областями, Пермским краем и Республикой Крым. Кроме того, средства ПВО работали над акваториями Черного и Азовского морей.

Также в этот день в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли массированный удар по объектам портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также по морским судам, которые, по данным ведомства, использовались в интересах ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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