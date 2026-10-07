Армия России поразила предприятия украинского ВПК в Киевской и других областях

Армия России ночным ударом вывела из строя предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в интересах компании „Файер Пойнт“… В Киеве, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях», — заявили в публикации военного ведомства в Telegram.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия обезвредила объекты портовой и судоремонтной инфраструктуры в Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.

До этого, 5 октября, российские военные вывели из строя электроподстанцию Кочеток в Харьковской области, которая обеспечивала нужды ВСУ. Среди пораженных объектов также оказался портовый пункт Вилково в Одесской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.