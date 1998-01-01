Вузы вместо дипломов начнут принимать стартапы

В российских вузах дипломные работы могут заменить на стартапы. Такой подход уже применяется в семидесяти российских университетах. В этом году Министерство образования и науки планирует внедрить практику повсеместно.

Однако речь идет об учащихся только некоторых специальностей и о добровольном выборе студентов. Что именно представить на защите: диплом или бизнес-проект — будет решать сам выпускник.

При этом, как сказано, вносить изменения в законодательство не потребуется: принимать стартап как диплом позволяет и действующий порядок аттестации. По словам разработчиков инициативы, мера будет мотивировать студентов работать по специальности.

Ранее Пятый канал сообщал об отмене изучения русского языка в школах Эстонии.