В МИД прокомментировали слова Лукашенко о «потере союзника»

Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Белоруссии о потере союзника в случае отказа компенсировать налоговый маневр в нефтяной сфере, передает RT.

Дипломат назвала соседнее государство надежным союзником и партнером и отметила, что стратегическое взаимодействие Москвы и Минска будет только расширяться, что закреплено в концепции внешней политики РФ. Захарова добавила, что конкретные вопросы отношений двух стран обсуждают профильные ведомства.

Ранее белорусский лидер пригрозил России потерей союзника в случае отказа компенсировать Минску налоговый маневр, который для Минска обернулся удорожанием нефти. В ноябре 2018 года Россия и Белоруссия начали переговоры о механизме компенсаций.