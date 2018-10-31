Точная версия происхождение калош — неизвестна. По одной из версий, их использовали еще при Юлии Цезаря, по другой — это «детище» индейцев Южной Америки. Попав на континент, европейцы быстро заинтересовались непромокаемыми холстами и обувью туземцев. Европейцы стали использовать сок каучукового дерева для изготовления галантерейной мелочи. Каучуковая обувь появилась намного позже и пережила несколько этапов развития.

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Но есть еще и третья версия появления калош. Изобретение обувного аксессуара приписывают англичанину Рэдли. Он постоянно болел из-за лондонской непогоды. В те года в Лондоне было еще и очень слякотно. И как-то, читая «Записки о Галльской войне» Юлия Цезаря, узнал, что древние галлы носили защитные футляры для обуви — gallicae. Редли начал экспериментировать и в 1803-м запатентовал чехля для обуви из ткани, пропитанные сырым соком каучукового дерева. Но изобретение ждал провал. На морозе они трескались, а при жаре — буквально плавились, липли ко всему, что их окружало и неприятно пахли.

Предприниматели начала 19 века развернули бурное поле деятельности, пытаясь сделать каучук независимым от погоды. Это удалось американскому изобретателю и бизнесмену Чарльзу Гудьиру. 4 февраля 1824 года он в Бостоне представил калоши из резины. Именно эта дата и считается днем рождения калош.

Фото: globallookpress.com

Кстати, именем Гудьира названа крупнейшая мировая компания-производитель автошин, — Goodyear. Именно он нашел способ вулканизации каучука («сваривания» каучука с серой при нагревании), придавший ему эластичность. После этого американцы наладили массовое производство верхней обуви — overshoes. Они не боялись ни жары, ни холода. Они завоевали постепенно популярность по всему миру. В России же производством калошей прославился петербургский завод «Красный треугольник». Это первая в России резиновая фабрика, которая была открыта еще в 1860-м году. Она пережила несколько воин. Однако, там до сих пор сохранились производства резиновой обуви и другой резиновой продукции, хотя сейчас завод переживает не лучшее время. В начале нулевых годов этого века предприятие обанкротилось. С 2000-х большинство помещения завода заброшены и обветшали.

Фото: globallookpress.com

Несколько раз в истории калоши находились на пике моды. Так было, например, в 1920-е. Сегодня же технологии позволяют изготавливать калоши любой формы и расцветки. Так существуют даже калоши для туфлей, которые точно повторяют изгибы изысканной женской обуви. Щеголяют в сырую погоду в цветных «чехлах» для обуви и мужчины. На рынке представлены калоши как на кеды, так и на мужские туфли. Калоши также существуют и как отдельный вид обуви, — с меховой или шерстяной подкладкой. Несмотря на все разнообразие фасонов и форм, медики не рекомендуют постоянно носить калоши, ведь нога в резине «не дышит». И все же как приятно, спасаясь от промозглой погоды, быть еще и стильно одетым.