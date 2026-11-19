Российские артиллеристы нанесли удары по замаскированным позициям противника в Запорожской области, обнаруженным во время воздушной разведки.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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«Мста-С» уничтожили пункты управления дронами ВСУ
Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Позиции противника обнаружили операторы разведывательных беспилотных летательных аппаратов. На замаскированных объектах находились станции связи, антенны, оборудование для управления дронами и рабочие места украинских операторов.
Полученные разведданные передали артиллерийским подразделениям. Для поражения целей задействовали 152-миллиметровые самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».
Расчеты открыли огонь с закрытых позиций, применив осколочно-фугасные боеприпасы. Корректировка ударов осуществлялась с помощью штатных средств связи и управления.
Согласно представленным кадрам объективного контроля, в результате артиллерийских ударов пункты управления беспилотниками были уничтожены вместе с находившимся там оборудованием.
Поражение выявленных объектов нарушило работу подразделений беспилотной авиации ВСУ на данном участке Запорожской области.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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